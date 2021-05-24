banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı

FETÖ’nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ 24.05.2021, 15:52
FETÖ’nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ve askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheli ve 1 muvazzaf Astsubay gözaltına alındı. Yine örgütün Emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ihraç edilen polis memuru düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
24°
açık