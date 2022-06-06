banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

FETÖ’den ihraç öğretmen tutuklandı

Denizli’de Bank Asya’da hesabı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ 06.06.2022, 15:17
FETÖ’den ihraç öğretmen tutuklandı

Denizli’de Bank Asya’da hesabı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, Bank Asya’da hesabı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu