FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı

Denizli’de “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak, terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi ise bir diğer operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.