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FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli’de FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

DENİZLİ 15.08.2022, 16:45
FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli’de FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Denizli’de İl Geneli FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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