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FETÖ üyesi hükümlü tutuklandı
DENİZLİ’DE FETÖ OPERASYONDUN DA ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 1 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI, 1 ÜYENİN HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI.
DENİZLİ 03.04.2023, 16:45
Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgüte üye olma suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü tutuklandı.
Devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Devam eden çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalanan 1 şüpheli hakkında ise adli makamlarca işlem yapıldı.