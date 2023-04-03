FETÖ üyesi hükümlü tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgüte üye olma suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü tutuklandı.

Devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Devam eden çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalanan 1 şüpheli hakkında ise adli makamlarca işlem yapıldı.