banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!

FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı.

DENİZLİ 13.09.2021, 16:48
FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0