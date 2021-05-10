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FETÖ firarisi 2 kişi tutuklandı

Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ 10.05.2021, 17:05
FETÖ firarisi 2 kişi tutuklandı

Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne üye iki kişiyi yakalamak için inceleme başlattı. Örgüte üye olma suçundan 1’i 6 yıl 8 ay diğeri ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı. Daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
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