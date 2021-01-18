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FETÖ firari polisten kaçamadı
Denizli’de FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranması olan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
DENİZLİ 18.01.2021, 18:09
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Denizli’de FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranması olan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranması olan ve hakkında arama kararı bulunan bir şüpheli polis ekipleri tarafından bir süre takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri şüpheliyi düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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