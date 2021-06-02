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Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar

Denizli’de 3 arkadaş evlerine girecekleri sırada kalabalık grup ile sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra küfürleşen gençlerin bıçaklı kavgası 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DENİZLİ 02.06.2021, 10:13
Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar

Denizli’de 3 arkadaş evlerine girecekleri sırada kalabalık grup ile sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra küfürleşen gençlerin bıçaklı kavgası 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evlerine girmek üzere olan 3 arkadaş, o sırada yoldan geçen kalabalık grubun kendilerine sözlü sataşmasına karşılık verdi. Daha sonra gençlerin sözlü tartışması küfürleşmeye dönüştü. 3 arkadaşa bıçakla saldıran kalabalık grup 2 arkadaşı yaraladı. Güvenlik görevlisinin müdahalesi ile kavga ayrılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki arkadaşı bıçaklayan grup ise ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ali Eren Erman ve Burak Aziz Özlü’nün bacak ve kollarından bıçaklarla yaralandıkları belirlenirken diğer arkadaşları ise olayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri ise çevrede olaya karışan kişileri arama çalışması başlattı. Siteye ait güvenlik kamerasında ise o anlar saniye saniye kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan iki arkadaşın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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