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Evlenecek özel bireylere salon kirası 1 TL

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel bireylerle bir araya geldi. Başkan Doğan, evlenecek olan özel bireylere salon kirasının 1 TL olacağının müjdesini verirken, Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyeri Ramazan Okumuş kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

DENİZLİ 11.05.2022, 10:09
Evlenecek özel bireylere salon kirası 1 TL

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel bireylerle bir araya geldi. Başkan Doğan, evlenecek olan özel bireylere salon kirasının 1 TL olacağının müjdesini verirken, Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyeri Ramazan Okumuş kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na özel etkinlikler düzenleniyor. Dört günlük programın ilk etkinliği Merkezefendi Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’ne kazandırılan ve ilçeye hitap edecek olan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Coşkunun ve heyecanın yüksek olduğu programda özel bireyler ile aileleri, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Etkinlik boyunca özel bireylerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Doğan, özel bireylere bir de müjde verdi. Doğan, Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda evlenecek olan özel bireylere salon kirasının 1 TL olacağını söyledi.

“Bu salonun ilk özel misafiri sizsiniz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerle birlikte çok şey yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Bu salonda ilk defa sizleri ağırlıyoruz. Bu salonun ilk özel misafirleri sizsiniz. Engelsiz Yaşam Akademimizdeki kursiyerlerimizi ilk olarak ağırlamaktan dolayı bizler de mutluyuz. Her bireyin kendi engeliyle ilgili olan konuların üzerine biraz daha düştük. Biraz daha üretim odaklı çalıştık. Yakın zamanda da bütçe içi işletmeyi kurduk. Bizim bakmaya kıyamadığımız, kursiyerlerimizin ürettiği ürünler için satış yerini de en kısa zamanda tahsis edeceğiz” dedi.

“Sizleri çok seviyoruz”

Özel bireyleri ve ailelerini sosyal hayatın içine almak için çalıştıklarını ve etkinlikler düzenlendiklerini belirten Başkan Doğan, “Biz sizleri çok seviyoruz. Bu anlamda yaşanabilir bir ilçe için, sizlerin hayatını kolaylaştırmak yerel yöneticilerin başlıca görevlerindendir. Bizler de bu noktada birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Birçok etkinliği sizlerle birlikte yapıyoruz. Sizleri evden çıkarmak, sosyal hayatın içine almak, aynı zamanda sizlerle birlikte yaşayan insanları, annenizi, babanızı ve kardeşlerinizi de hayata tutundurmak bizim için çok önemli. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Burada sizlere emek veren büyüten gecesini gündüzüne katan sevgili anneler, babalar ve büyükler de var. Onlarla da iletişim içindeyiz” diye konuştu.

“Özel hemşehrilerimize salon kirası 1 TL”

Özel bireylerin mutlu olmasının kendilerine umut olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Size bir de müjdemiz var. Bu salonda düğün yapacak özel hemşehrilerimize salon kirası için sadece 1 TL verecek. Bizlerin belediyecilik anlayışı sözde değil özde. Yaşanan sıkıntılar da bunu gerektiriyor. Bizler sizlerin, hayatın her alanında yanındayız ve yanında olacağız. Sizlerin yüzündeki bu tebessüm bizlere de umut veriyor. Etkinliklerimize gelin, evlere hapsolmayın. Bu engelleri hep birlikte aşacağız. Hep birlikte el ele verip yol alacağız. Güzel ve sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” dedi.

Özel bireyden sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın müjdesinden sonra salonda bir sürpriz yaşandı. Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencisi 35 yaşındaki Ramazan Okumuş, 39 yaşındaki kız arkadaşı Tuba Kuran’a evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşını arayan ve şarkı söyleyen Ramazan Okumuş, “Aynı çatı altında mutlu ve mesut yaşamak için benimle evlenir misin? Tubacım seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin” dedi. Duygu dolu anlar yaşayan Tuba Kuran evlilik teklifini, ‘Evet’ diyerek kabul etti. Tuba Kuran’ın teklifi kabul etmesinden sonra salonda bulunanlar çifte alkışlarıyla eşlik etti. Dört günlük Engelliler Haftası programı çerçevesinde doğum günü kutlamaları ve Perşembe günü Planetaryum(Uzay küresi) etkinliği ve 1 günlük temsili askere gidecek olan özel bireyler için de Cuma günü asker eğlencesi düzenlenecek.

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