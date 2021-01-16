Evi yanan aileye Çal Kaymakamlığı umut oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde 128 gün önce evi yanan Küçük ailesine Çal Kaymakamlığı yardım eli uzattı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yanan evi yeniden yaptıktan sonra aileye teslim etti.

Çal ilçesi Belevi Mahallesinde yaşayan Küçük ailesinin 128 gün önce evleri yanarak maddi hasar meydana gelmişti. Çal Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yangında evleri kullanılamaz hale gelen Küçük ailesine umut oldu. Kaymakam Selin Sarı, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Eşyaların da zarar gördüğü yangından kurtulan aile, Çal Kaymakamı Selin Sarı’nın talimatıyla harekete geçen vakıf yetkilileri, aileye sahip çıktı. Vakıf, yanan evi yeniden yaptıktan sonra aileye teslim ederken eşya konusunda ise hayırseverler yardımda bulunduğu öğrenildi.