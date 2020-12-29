Evi açık eğlence mekanına çevirdiler, kumar oynarken yakalandılar

Denizli’nin Çivril ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa 54 bin 75 TL idari para cezası uygulandı. Ev sahibi kumar oynanması için yer imkan sağlama suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, Çivril ilçesinde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi kumar oynadığı görülürken, 4 şahsın ise kumar oynadığı anlaşıldı. Evde kumar oynamak için bir araya gelen 12 kişi tespit edildiği ve toplamda 16 şahıs gözaltına alındı.

Ev sahibi ve 16 şahsa 54 bin 75 TL idari para cezası uygulandı

Polis ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet ve Kabahatler Kanununa Muhalefetten 16 şahsa 54 bin 75 TL idari para cezası uygulandı. Ev sahibi olan 1 şahsa ise, evi umuma açık yer haline getirmesinden dolayı kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adliyeye sevk edildi.