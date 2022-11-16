Evcil hayvanlarda mikroçip süresi daralıyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulamasında hayvan sahiplerini uyararak, son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 26 Şubat 2018 tarihinde 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Hayvanların kayıt altına alınması ile muhtemel olumsuz durumların önüne geçilmesi hedeflendi. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı Kanun gereği para cezası uygulanacak. 1 Ocak 2023 yılından sonra mikroçip uygulaması için başvuranlar ise para cezasını ödedikten sonra çip taktırabilecek.

“31 Aralık’tan sonra bu süreç son bulmayacak”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “Ev hayvanlarını korumak, muhafaza etmek, hastalıklara karşı mücadelelerini kontrol etmek amacıyla bakanlığımız tarafından PETVET sistemi geliştirildi. Hayvanların kayıt altına alınmasıyla ilgili süreç uzun zamandır devam ediyor. 2018 Yılında çıkartılan mevzuata göre, evcil hayvanlarımızı kayıt altına almak durumundayız. Mevzuatın verdiği süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam ediyor. Tüm ev hayvanlarımızı, sahiplenilmiş olanları da kayıt altına alarak mikroçip yerleştirme sistemine devam ediyoruz. 31 Aralık’tan sonra bu süreç son bulmayacak, nihai olmayacak. Ama biz elimizdeki dökümü bilmek, zamanla ve hastalıklarla mücadelemizi ya da diğer konulardaki kayıtları kontrol altına alabilmemiz için mevzuatın tanıdığı bir süreçtir. Kayıtlarımız 31 Aralık’tan sonrada devam edecek ama ev hayvanlarımızın, doğum, ölüm ya da el değiştirmesi gibi kayıtların süreci devam edecektir. Halkımızın 31 Aralık’a kadar kayıtlarını yaptırmalarını herkesten rica ediyoruz, ilçe tarım müdürlüklerine bekliyoruz” dedi.

“Evcil hayvanın hayatının tamamının kayıt altına alındığı bir sistemdir”

Çip sisteminin işleyişini ve yararlarını anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Çınar, “PETVET sistemimiz tamamen bizim bu süreçte hayvanlarımızı takip edebilmemiz adına onlarla ilgili kayıtlarımızı almamız, doğum, ölüm, hastalık, aşı durumları önemlidir. Hayvanlarımız ev halinde, evcilleştirilmiş hayvanlarımız zaman zaman ısırma, tırmala da olsa insanlara karşı hareketleri bulunabiliyor. Bu durumda hayvanın bir pasaportu olmalı, buna tüm aşılarının yüklenmiş olmasıdır. Bu pasaporta bugüne kadar yapılmış bir müdahalesi varsa, operasyon geçirmişse ya da o güne kadar hayvanın geçirdiği biyolojik hayatının tamamının kayıt altına alındığı bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemde hem pasaportuna işlendiği gibi hem de hayvana yerleştirilen küçük mikroçiplerle bunun bulunması durumunda sahipliğinin belirtilmesi, hastalıklarının, aşılarının bilgisi, kayıt altına alınması amacıyla yapılmış bir sistemdir” diye konuştu.