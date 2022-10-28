Ev tekstilinin en güzel tasarımları belirlendi

DENİB tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlenen DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın 2.’sinde final heyecanı sona erdi.

26-27 Ekim tarihlerinde Denizli’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, üretimleri tamamlanan tasarımlar, her finalist için hazırlanan ayrı stantlarda halka açık sergilenerek ilgilenenlerin beğenisine sunuldu. 27 Ekim 2022 Perşembe akşamı aynı yerde tekstil sektörünün ve tasarım camiasının önde gelen isimlerinin ve protokolün katılımlarıyla gerçekleşen final gecesinde yarışmanın kazananları belli oldu.

Yaklaşık yedi ay süren uzun maratonun ardından Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Vekilleri Fikret Kileci, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İhracatçı Birlikleri başkanları, DENİB Yönetim Kurulu ve üyeleri, sponsor firmalar ile çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli final gecesi ve ödül töreniyle tamamlandı.

Final Gecesinin açılış konuşmasında DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

“2021 yılında ilimiz ihracatı 4,6 milyar dolarla rekor kırmıştı. Yüzde 43 oranında artan ihracatımızla, ilk 10 ihracatçı il arasında ihracatını en çok artıran 2. il olduk. Yıl içinde 2 kez aylık bazda 500 milyon dolar değerinde ihracatın kapısını çaldık. Son 12 aylık ihracatımız ise 4,8 milyar dolar seviyelerinde. Denizlili ihracatçılar olarak 27 sektörün tamamında, 3 bine yakın üründe, yaklaşık 4 bin ihracatçımızla, 183 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi katma değerli ihracat noktasında ev tekstili sektörümüz dikkat çekiyor. Bu sene Ocak-Ekim döneminde ülkemizin kilogram başına ihracatı 1,30 dolar, Denizli’nin kilogram başına ihracatı ise 2,20 dolar seviyelerinde seyrediyor. Hazır giyim sektöründe ise bu değer 12 dolar. Geçtiğimiz sene ilkini organize ettiğimiz yarışmamızın bu seneki teması ‘Zamansız Yolculuk’”.

“14 finalist öğrencimiz yarışıyor”

Yarışmada dereceye girenlere yurt dışında da imkanlar tanındığını dile getiren Başkanı Memişoğlu, “Yarışmanın merkezinde havlu, bornoz ve uyku grubu yer alıyor. Ev tekstili ve banyo tekstili kategorilerinin bulunduğu etkinliğimizde toplamda 14 finalist öğrencimiz yarışıyor. Finale kalan 14 öğrencimiz 14 tekstil firmasıyla eşleştirilerek üretimleri gerçekleştirildi. Bugünkü final çerçevesinde 2 kategoride değerlendirmeye tabi tutulacak tasarımlar arasından derece giren isimler belirlenecek. Genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada para ödülü olarak; 2 birinciye 40’ar bin TL, 2 ikinciye 20’şer bin TL, 2 üçüncüye ise 10’ar bin TL olacak. Ayrıca dereceye giren finalistlere, Ticaret Bakanlığımızın uygun görüşü alınarak yurt dışında tasarım bursuna başvurma imkânı sağlanacak” diye konuştu.

Para ödülünün yanı sıra yurt dışı eğitimine başvuru imkanı

Zamansız Yolculuk temasıyla düzenlenen yarışma, öğrencilere yönelik olarak 2 kategoride ev tekstili ve banyo tekstili alanında finale kalan 14 finalistin 14 tekstil firmasıyla eşleştirilerek üretimleri gerçekleştirildi. 2 kategoride değerlendirmeye tabi tutulan tasarımlar arasından derece giren isimler belli oldu. Genç tasarımcılar, yarışmada para ödülü yanı sıra yurt dışında tasarım eğitimine başvurma imkânını kazandılar.

Dereceye giren isimler Ev Tekstili kategorisinde: 1. Mystical Touch Projesiyle: Ecem Akbulut, 2.Retrospektif Projesiyle Melih Tümen, 3. Amulet Peganum Harmala Projesiyle Eda Can oldu.

Banyo tekstili kategorisinde 1. Benelava Projesiyle Habibe Çakır, 2. Agene Projesiyle Barış Çarpar, 3. Ritüel Projesiyle Dilan Geyik oldu.