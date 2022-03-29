Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi çerçevesinde Öğretmen Atölyeleri Projesinin Etkili Soru Sorma Becerileri Atölyesi gerçekleştirildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Etkili Soru Sorma Becerileri Atölyesi yapıldı. Honaz Belediyesi Ortaokulunda gerçekleştirilen atölyeye İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Atölye Koordinatörü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Asiye İvrendi ve Honaz ilçesinde görevli okul öncesi öğretmenleri katıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici atölyenin açılış konuşmasında, “Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi çerçevesinde ilimiz genelinde 8 bin öğretmenimizin katıldığı geniş çaplı bir anket ve analiz çalışmasına imza attık. Yapılan çalışma sonucu öğretmenlerimizin birebir eğitim isteklerini raporladık. Çıkan planlamalar doğrultusunda öğretmenlerimizi küçük gruplar halinde alanında uzman akademisyenlerle buluşturuyoruz” dedi.

“250 öğretmen ve alanında uzman 15 eğitmen katıldı”

Müdür Ekici, atölyelerin gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirterek, “Bu çalışmalarımızı da daha verimli olması adına atölye şeklinde gerçekleştiriyoruz. Mart ayı öğretmen atölyeleri çerçevesinde akademik, sosyal, bilişsel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönelik 15 adet atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu atölyelere gönüllülük esasına dayalı olarak 250 öğretmen ve alanında uzman 15 eğitmen katıldı. Bugünkü atölyemiz de “Etkili Soru Sorma Becerileri” olarak gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.