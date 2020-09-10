Eski sevgilisini öldürmeye çalışan zanlı ve suç ortağı tutuklandı

Denizli’de 1 ay önce eski sevgilisinin de aralarında bulunduğu 3 kişiye ateş açarak kayıplara karıştıktan sonra JASAT tarafından Kocaeli’nde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı ve suç ortağı tutuklandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmenin otoparkında 07 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Ş.K. (25) isimli kadın, iki kişiyle birlikte otomobile binmek üzereyken kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araca kurşun yağdıran şüpheli, kendisini bekleyen ticari araca binerek kayıplara karıştı. Kasten adam öldürme girişiminin firari şüphelisinin yakalanması amacıyla Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT ) tarafından çalışma başlatıldı. Yeni bir kadın cinayetinin işlenmemesi amacıyla 1 ay boyunca sıkı bir takip yapan jandarma ekipleri, 78 kameranın 326 saatlik görüntüsünü izleyerek olayı gerçekleştiren şüpheli E.K. (38) ve ona yardım eden arkadaşları R.S. (45) ile D.K’nın (24) kimliklerini tespit etti.

Eski sevgilisini ajanda ile takip etmiş

E.K. ve sahte sürücü belgesi kullandıkları tespit edilen arkadaşlarının izine Kocaeli’de rastlanılması üzere Denizli JASAT, Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ve Kocaeli JASAT ekiplerinin katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli Denizli’ye getirildi. İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve ona yardım eden arkadaşı R.S. tutuklanırken, D.K. isimli bayan ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.