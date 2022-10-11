Eski Santral Garajı, öğrencileri ile yeniden hayat bulacak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Denizli’nin Çal ilçesinde yer alan eski santral garajına yeniden hayat verecek.

Mimarlıkta Rölöve ve Restorasyon Pratikleri Dersi çerçevesinde PAÜ mimarlık öğrencileri, Öğr. Gör. Dr. Saadet Mutlu Kaytan yürütücülüğünde Çal ilçesine gitti. Öğrenciler burada unutulmaya yüz tutmuş özgün işlevi santral garajı olan, ticari ve konut işlevli yapılar ile sınırlandırılmış bölgede belgeleme amaçlı inceleme ve ölçüm çalışmalarında bulundular.

Öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Dr. Saadet Mutlu Kaytan, “Çal İlçesi Eski Santral Garajı Mekansal Dönüşümü başlıklı proje çerçevesindeki santralin bulunduğu alanda yapıları plan, kesit ve görünüş düzeyinde belgelemek amacıyla krokiler hazırlanmış; yapıların ölçüleri alınmış ve fotoğraflama yapıldı. İlerleyen süreçte yapıların mevcut hallerinin rölöve çalışmaları ile belgelenmesi, ardından dönem özelliklerinin tespit edilerek restitüsyon projelerinin oluşturulması hedeflenmekte olup, tüm bu süreç sonunda mekânların kullanım ve dönüşüm önerileri proje düzeyinde hazırlanacak. Bu bağlamda çalışmalar her dönem farklı bir belgeleme ve kent hafızasına katkı düzeyinde çeşitlendirilmesi planlanıyor” dedi.