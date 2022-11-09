Eşini yaralayıp aynı silahla canına kıydı

Denizli’de tartıştığı eşini silahla yaraladıktan sonra hastanenin önüne bırakan koca, bir süre sonra otomobilde aynı silahla canına kıydı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde sabah saat 4.00 sularında Veli Ügdül (46), tartıştığı eşi A.Ü.’yü silahla yaraladıktan sonra Servergazi Devlet Hastanesi’nin önüne geldi. Burada yaralı eşini araçtan indiren Ügdül, arkasına bakmadan kayıplara karıştı. Durumu fark eden sağlık görevlileri, yaralı kadını ilk müdahaleyi yaparak yoğun bakıma aldı.

Konu ile ilgili çalışma başlatan ekipler cani kocanın peşine düştü. Çalışmaların genişletildiği olay sonrası bir vatandaş, saat 13.00 sularında Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesinde bulunan işlek yolda bir sürücünün aracın için hareketsiz yattığını görerek ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler kafasından silahla vurulmuş kişinin Ügdül olduğunu tespit etti. Sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ügdül’ü hastaneye kaldırdı. Kendi canına kıyan Ügdül, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

2 çocuğu öğrenilen çiftten A.Ü.’nün ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.