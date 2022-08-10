Erkekliğe adım atan 200 çocuk için şenlik düzenlenecek

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez gerçekleştirilen ‘Toplu Sünnet Etkinliği’ çerçevesinde sünnet olan 200 çocuk için 11 Ağustos Perşembe günü sünnet şöleni düzenlenecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla bu hizmetimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede toplu sünnet etkinliği çerçevesinde dar gelirli ailelerin 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnet işlemleri uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak tamamlandı. Sünnet olan 200 çocuk için 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda sünnet şöleni düzenlenecek. Merkezefendili minikler, Merkezefendi Belediyesi tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetleri ile birlikte programa katılacak.

“Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz”

Sünnet etkinliğinin geleneksel hale geleceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Düzenlediğimiz bu özel etkinlikte 200 çocuğumuzu sünnet ettirerek bu mutlu günlerini paylaşmaktan ve sıcak bir organizasyonda bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla bu hizmetimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklar her annenin, her babanın en kıymetlisi, en değerlisi. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımıza bu değeri ve kıymeti hissettirmek istiyoruz. Onlar için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.