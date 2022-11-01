Enerji tasarrufu Denizli’de konuşuldu

Denizli Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, her geçen gün azalan enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmenin yolları konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bugün burada şehrimiz, ülkemiz, dünyamız ve geleceğimiz için önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Enerji dünyada çok kıymetli. Bugün baktığımızda savaşların, mücadelenin temeli enerji. Ayrıca enerji silah olarak da kullanılmak zorunda kaldı. Ülkelerin tam bağımsız olabilmesi, hayatına tek başına devam edebilmesi için enerji bağımsızlığına kavuşması gerekiyor. Üretmek maliyetli ve zahmetli. Eğer doğru enerji üretemezseniz, karbon ve emisyon alanında çevreye birçok olumsuzlukları beraberinde getirirsiniz. Vahşi tüketim, düşüncesizce kullanım, teknolojiyi kullanmadan ısıtmak veya soğutmak, diğer enerjileri kullanmak ülkemizi ve dünyamızı başka boyuta getiriyor. En ucuz enerji, en temiz enerji kullanılmayan, tasarruf edilen enerjidir” dedi.

“Verimlilik içinde bulunduğumuz çağın vazgeçilmez gündem maddesi”

Denizli Ticaret Odası (DTO) olarak şehrin ve insanların yararına olan her türlü girişimde öncü ve destekçi olduklarını belirten DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay da, “Denizli’de teknik tekstile dönüşüm projemizde, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol sayesinde, tekstil sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliklerini analiz edip raporlayarak, kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesini sağlamak üzere şubat ayında harekete geçtik. Daha öncesinde de Avrupa Birliği kaynaklarıyla hazırladığımız ‘Öğrenmeyi inşa ediyoruz’ projemiz çerçevesinde ısı, ses, su ve nem yalıtımı eğitimleri düzenledik. Küresel enerji talebindeki artış, 2021’de yaklaşık yüzde 4,6 idi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ekim ayındaki verilerine göre Türkiye’de elektrik enerjisi tüketimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,74 elektrik üretimi de yüzde 9,14 arttı. Ancak ülkemiz, enerji ihtiyacını karşılamada, yüzde 74 gibi çok büyük bir oranda dışarıya yani ithalata bağımlı. Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği miktar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99 arttı. Verimlilik, içinde bulunduğumuz çağın en önemli ve vazgeçilmez gündem maddelerinden biridir. İnsanın, yapıların ve kurumların verimliliğini artırabilmek için bilimsel çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

“Öncelik mevcut enerjinin korunması olmalı”

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise, mevcut enerjinin korunmasına dikkat çektiği konuşmasında; “70’li yıllarda enerji verimliliğini iki ampulden birini söndür olarak algılıyorduk. Bugüne geldiğimizde gördük ki tasarrufun sadece yüzde 5’iymiş bu sorun. Kendimizi karanlıkta bırakarak enerji tasarrufu sağlamak yerine zihnimizi aydınlatmak ve kullanmadığımız enerjiyi harcamamak daha önemliymiş. Enerjiden tasarruf etmek için önce konu hakkında bilincin yükseltilmesi gerekiyor. Önce var olan enerjiyi korumak sonrasında alternatif enerji kaynakları aramak gerekiyor. Bu toplantıların amacı enerjiyi verimli kullanma konusunda bilinçlendirme sağlamak. Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak son derece önemli”