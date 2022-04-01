Enderun usulü teravih namazlarına bu Ramazan da devam edilecek

Denizli’de 5 yıldır Ramazan aylarında Enderun Usulü teravih namazı kılınması uygulaması pandemi yasakları nedeniyle 2 yıldan bu yana kılınamıyordu. İl Müftüsü Mehmet Aşık, Enderun Usulü teravih namazlarının bu yıl Ramazan ayında kılınmaya devam edileceğini söyledi.

Ramazan ayı ve müftülük tarafından yapılan hazırlıklarla ilgili basın toplantısı düzenleyen İl Müftüsü Mehmet Aşık, beş yıl sürekli teravih namazlarının Enderun usulüyle kılındığını ancak pandemi yasakları nedeniyle iki yıl ara verilen teravih namazlarının bu yıl Enderun usulüyle de kılınacağını söyledi. 2015 yılında Denizli’de göreve başladığını 2016 yılında da Enderun usulüyle teravih namazlarının kılınması uygulamasını Denizli’de başlattıklarını anlatan İl Müftüsü Aşık, “Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliğini, şehrimizde yaşatmaya çalışıyoruz. 5 yıl üst üste bu geleneği yaşattık ancak pandemi yasakları nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Bu Ramazan İnşallah Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği uygulaması şehrimizde devam edecek. Bu tür Ramazan geleneklerimiz yaşatılmalıdır. Geçmişi Osmanlı Sarayı’nın entelektüel yüzü Enderun’a dayanan, Ramazan ayına özel ’Teravih Tertibi ve Cumhur Müezzinliği’ uygulamasının gelecek kuşaklara aktarılması, ibadet hayatımızdaki kültürel zenginliğin tanıtılması ve ihyasına önemli bir katkı sunacaktır. Enderun usulü teravih namazı bu yıl kentin farklı noktalarında bulunan 4 camimizde kılınacak. Bu camilerimiz 2 Nisan’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii, 9 Nisan da Üçler Hilal Cami, 16 Nisan da Karahayıt Fatih Baba Camii ve 30 Nisan’da Delikliçınar Yeni Camisi” dedi.

1235 camide hazırlıklar tamamlandı

Denizli’de il ve ilçelerdeki 1235 camide Ramazan ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını anlatan Müftü Aşık, “Ramazanda Denizli de müftülük olarak yaptığımız hazırlıklar içinde en önemlisi irşat hizmetlerine devam edeceğiz. Cezaevlerinde din hizmetlerimiz devam edecek. Oraları ihmal etmeyeceğiz. Camilerde mukabeleler okunmaya devam edecek. 32 camide hatimle teravih namazı kılınacak. Üçü sabah namazı hatimle kılınacak. Tüm ilçelerde de camilerde hatimle teravih namazı kılınacak. Halkımızın Ramazan’da zekatı kime nasıl vereceğiyle ilgili kafasında bazı soru işaretleri oluşabiliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece zekat için daire başkanlığı kurdu. İlçe müftülüklerimiz aracılığıyla zekat vermek isteyenlerinde zekatlarını makbuz karşılığında alacağız ve yine din görevlilerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtımın yapacağız. Zekat ferde ödenen bir paradır. Cami inşaatı, Kur an kursu inşaatı gibi yerlere zekat verilmez. Bu yıl fitre miktarı da 40 TL olarak belirlendi. 40 TL en alt limittir. 40 TL üstünün verilmesi daha uygundur” dedi.

Enderun Usulü Teravih nedir, nasıl kılınır?

Enderun Usulü Teravih Namazı, ismini Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Enderun Mektebi’nden almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraydaki Enderun Mektebi’nden çıkan hocaların kıldırdığı namaza günümüzde Enderun Usulü Teravih Namazı denilmektedir. Enderun Usulü Teravih namazının nasıl kılınacağı vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer konu oldu. İki şekilde kılınan Enderun Usulü Teravih namazının birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirmektedir. İkincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağmaktadır. Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha’dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler.