Emzirmenin hem bebek hem anne için faydası çok büyük

Denizli Çameli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlke Baş, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla bir açıklama yaparak anne sütü ve emzirmenin önemine değindi. İlk 6 ay anne sütü ile beslenen çocuğun sağlıklı geliştiğini ve emzirmenin anneyi de birçok hastalıktan koruduğunu söyledi.

Anne sütünün yenidoğan bebeğin gelişimi için yeri doldurulamaz öneminin olduğuna dikkati çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor İlke Baş, emzirmenin halen istenilen düzeyde olmadığını açıkladı. Baş