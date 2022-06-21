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Emre Sağlık, Denizlispor’la yola devam ediyor
Denizlispor sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
DENİZLİ 21.06.2022, 17:06
Denizlispor sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
A. Denizlispor, kulüple sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile yeniden anlaştığını duyurdu. Yeşil siyahlı ekip 24 yaşındaki sağ bek ile tesislerde 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’unda katılım sağladığı törenin ardından Sağlık, yeşil siyahlı formayı tekrardan sırtladı.