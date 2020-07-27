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Emniyetten 227 adreste denetim
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İŞ YERİ VE İKAMETLERE YAPTIĞI DENETİMLERDE 227 YERİN KONTROL EDİLDİĞİ VE CEZAİ İŞLEM UYGULANDIĞI BELİRTİLDİ.
DENİZLİ 27.07.2020, 19:32
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yeri ve ikametlerde yapılan denetimlerde 4 kişiye 14 bin 400 TL ceza kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 20-26 Temmuz tarihleri arasında 227 farklı iş yeri ve ikamette denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 5 iş yerinde konsomatrislik yapan kadınların çalıştığı, 1 iş yerinde 22.00’den sonra alkol satışı yapıldığı ve TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek, iş yerinde bulunan 377 şişe alkole el konuldu. Bir eğlence yerinde oyun kağıdı ile oyun oynadığı tespit edilen 4 şahsa ise 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.
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