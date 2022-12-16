Emniyet müdürlüğünün önünden gelen silah sesi hareketli dakikalar yaşattı

Denizli’de akşam saatlerinde emniyet müdürlüğünün önünden gelen silah sesi, ekipleri harekete geçirdi. İş yerinde bir kişinin kendisini pompalı tüfekle oynarken vurduğunu söyleyen arkadaşlarının çelişkili ifadesi sonrası, yaralıyı vurduğundan şüphelenilen kişi saklandığı yerde yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün önünden silah sesi duyuldu. Yakın bir noktadan sesin geldiğini fark eden ekipler, hızlıca harekete geçerek etrafı kontrol etti. Saldırıdan şüphelenen ekipler yaptığı çalışmanın ardından emniyet müdürlüğünün karşısındaki bir iş yerinden silah sesinin geldiğini tespit etti. İçeri giren ekipler herhangi bir ize rastlayamazken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

İş yerinde bulunan bir kişinin 5 kişi oturup alkol alırken M.K.’nin pompalı tüfekle kendisini vurduğunu ve ardından da Y.E.’nin yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdüğünü söyledi. Hastaneye giden diğer ekipler, ortadan kaybolan Y.E.’nin olayı gerçekleştirdiğini düşünerek çalışmalarını genişletti. El swap izleri alan ve iş yerinde bulunan kovanda detaylı inlememe yapan ekipler, şüpheliyi arkadaşı A.İ. ile beraber Pamukkale ilçesine bağlı Topraklı Mahallesi’nde yakaladı.

İkili ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.