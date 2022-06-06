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Emine Erdoğan’a Denizli kekiği takdim edildi

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, Denizli’nin tescilli doğal kekiği ve kente özgü ürünler takdim edildi.

DENİZLİ 06.06.2022, 17:24
Emine Erdoğan’a Denizli kekiği takdim edildi

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, Denizli’nin tescilli doğal kekiği ve kente özgü ürünler takdim edildi.

2023 hedeflerinin yol haritasının ele alındığı AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, Denizli’nin coğrafi işaretli doğal kekiği ve kente özgü ürünlerden hediye sepeti, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi tarafından takdim edildi.

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