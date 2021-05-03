Emekliler ikramiyelerini almak için toplu taşımayı kullanabilecek

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha meclisi market ve bakkal gibi işletmelerin alkollü içecek satışını 17 Mayıs’a kadar yasaklarken, emeklilerin ikramiyelerini almaları için toplu taşımayı kullanmalarına izin verdi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Pandemi tedbirleri kapsamında 29 Mayıs 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine, yeni bir karar alınana kadar uygulamanın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde devam etmesine karar verdi. Emeklilere bayram ikramiyeleri ödemeleri kapsamında; işçi emeklilerinin 06 Mayıs 2021 tarihinde, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 07 Mayıs 2021 tarihinde ikramiyelerini almak üzere toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmesi onaylandı.