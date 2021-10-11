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Eli ayağına dolanan kadın sürücü birkaç metre gidemeden araca tosladı

Denizli’de önüne bindirdiği çocuk ile ilerlemek isteyen kadın motosiklet sürücüsü, birkaç metre hareket ettikten sonra duramayarak önündeki araca çarptı.

DENİZLİ 11.10.2021, 10:39
Eli ayağına dolanan kadın sürücü birkaç metre gidemeden araca tosladı

Denizli’de önüne bindirdiği çocuk ile ilerlemek isteyen kadın motosiklet sürücüsü, birkaç metre hareket ettikten sonra duramayarak önündeki araca çarptı.

Denizli’de bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan o ilginç anlarda kadın motosiklet sürücüsü, önüne bindirdiği çocuk ile yola çıkmak istedi. Son hazırlıklarını yaptıktan sonra gaza basan sürücü, bir anlık heyecan ile bir anda hızlanmaya başladı. Motosikleti durduramayan sürücü, park halindeki araca çarparak devrildi. Çevredeki bir vatandaşın devrilen motosikleti tutmak için verdiği uğraşın sonuçsuz kalması dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası motosiklette ve araçta maddi hasar oluşurken, kadın sürücü ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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