Elektrikli bisikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Denizli’nin Çal ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişinin fırlayıp yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Denizli’nin Çal ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişinin fırlayıp yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi istikametine giden Şamil B. idaresindeki Opel marka 20 NB 483 plakalı otomobil, ana yoldan karşı tali yola girmek için dönen Eylül A.’nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ve yolcu konumundaki Hatice İrem B. metrelerce fırladı. Yaralılar sonrasından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza kamerada
2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Görüntülerde otomobilin süratle çarptığı elektrikli bisikletti 2 kişinin metrelerce fırlaması ve vatandaşların yardıma koşması yer aldı.
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