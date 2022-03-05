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El nakışlı ürünlerinizi ilk günkü gibi koruyacak püf noktaları

Eviniz için severek aldığınız, kullandığınız ve üzerinde uyuduğunuz el emeği göz nuru olan nakışlı ev tekstili ürünler, yanlış temizleme yöntemleri nedeniyle kısa sürede ilk günkü şıklığını kaybedebiliyor. Organik ev tekstili sektörünün öncü firması Ecocotton’un Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu, el nakışlı nevresim, havlu ve bornozların nasıl temizlenmesi noktasında püf noktalarını paylaştı.

DENİZLİ 05.03.2022, 11:14
El nakışlı ürünlerinizi ilk günkü gibi koruyacak püf noktaları

Eviniz için severek aldığınız, kullandığınız ve üzerinde uyuduğunuz el emeği göz nuru olan nakışlı ev tekstili ürünler, yanlış temizleme yöntemleri nedeniyle kısa sürede ilk günkü şıklığını kaybedebiliyor. Organik ev tekstili sektörünün öncü firması Ecocotton’un Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu, el nakışlı nevresim, havlu ve bornozların nasıl temizlenmesi noktasında püf noktalarını paylaştı.

Türkiye’de organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton, evlerde kullanılan el emeği göz nuru olan nakışlı ürünlerin nasıl yıkanması ve dikkat edilmesi gereken püf noktalarını paylaştı. Ev tekstilinin başkenti olan Denizli’nin öncü markası Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu, “Eviniz için aldığınız severek kullandığınız üzerinde huzurla uyuduğunuz el emeği göz nuru, nakışlı nevresimlerinizi, havlunuzu, bornozu nasıl yıkamalıyız. Sizlerle püf noktaları paylaşacağız” dedi.

“Ürünlerinizi ilk günkü görünümünde kullanmaya devam edebilirsiniz”

Evlerde kullanılan nakışlı kaliteli ürünlerin kendisine özgü yıkama, kurutma ve ütüleme yöntemlerinin olduğunu bunların püf noktalarına değinen Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu, “Kullandığınız ürünün ömrünü uzatmak sizin elinizde. Kaliteli ürünlerin kendine has kullanım şekilleri olduğu gibi onları korumanın da belli yöntemleri var, bu yöntemlere dikkat etmelisiniz. Çok severek giydiğiniz ve üstünüzdeyken kendinizi her seferinde mutlu, rahat hissettiğiniz bornozu veya havlularınızı uygulayacağınız belli başlı bakım püf noktalarıyla bu mutluluk sürenizi uzatabilirsiniz. Yıkamadan ütülemeye, kurutmadan saklamaya kadar ürününüze hassas davrandığınızda ürünlerinizi ilk günkü görünümünde kullanmaya devam edebilirsiniz. Yıkama talimatında özel olarak dikkat edilmesi gereken hususları belirtilmeyen tüm nevresimlerinizi belirteceğimiz talimatlara uygun olarak yıkamanız, kurutmanız ve ütülemeniz mümkün” diye konuştu.

“Özel bir yıkama torbasının içinde yıkanmalı”

Yıkama torbasının önemine değinen Uzunoğlu, “Doğru yıkama ürünlerinizin ömrünü uzatan en önemli unsurların başında geliyor. Ürünlerin yıkama talimatlarına mutlaka uymalısınız. El nakışlı ürünü makinada nakışa takılabilecek materyalli ürünlerle birlikte yıkamamaya özen göstermeliyiz. Mümkünse bu ürünü özel bir yıkama torbasının içinde yıkanmalı ve diğer ürünlerden zarar görmeyecek şekilde yıkamalıyız” şeklinde konuştu.

“Doğal ve kuru bir ortamda kuruması öneriliyor”

Nakışlı ürünlerde kurutmada makine yerine doğal kurutulmasının tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Uzunoğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

“El nakışlı nevresimi kurutma makinesinde kurutulması yerine, doğal ve kuru bir ortamda kuruması öneriliyor. Doğrudan güneş ışığından kaçınarak, asla kalorifer üzerine koymadan nevresiminizi kurutmaya dikkat edin. Islak nevresimi veya el nakışlı havlu bornozunuzu yıkama biter bitmez kurutmak üzere bir yüzeye serin. Islak ürünlerin uzun süre bir arada bırakılması birbirinden farklı renklerin birbirine renk geçirmesi riski oluşturur. Islak ürünleri uzun süre bir arada tutmamaya dikkat edin”

“Ütü ayarı hassas konumunda olması gerekir”

Son olarak nakışlı ürünlerde ütünün püf noktalarına değinen Uzunoğlu, “El nakışlı ürünleri belirtilen tekniklerde yıkayıp kuruttuysanız, sıra ütülemeye geldi. Ütülemeye uygun olan ürününüzü düşük ısıda ütüleyebilirsiniz. Ütü ayarı hassas konumunda olması gerekir” uyarısını yaptı.

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