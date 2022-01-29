Eksi 6 derece soğuk havada termal havuzun keyfini çıkardılar

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde termal otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, karlı havanın ardından eksi 6 derece soğuk havada yaklaşık 40 derece sıcaklığındaki havuzda yüzdüler.

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi’nde bölgede yaklaşık 3 bin metre derinlikten doğal yollarla kendi halinde yüzeye çıkan şifalı termal su birçok hastalığın tedavisine kullanılıyor. Bölgede kurulan termal otellerde yerli ve yabancı turistler her mevsim konaklamak için geliyor. Özel açılan sondaj kuyulardan çıkartılan 180 derece sıcaklığındaki termal sulardan ise elektrik enerjisi de üretiliyor. Antalya’dan arkadaşlarının yanına gezmeye gelen Veli Güler, eksi 6 derecede termal havuz keyfi yaşamayı tercih ettiğini belirterek; “Antalya’dan arkadaşlarımın yanına geldim ve burası soğuk olmasına rağmen sıcak su çok güzel. Su şifalı olduğu için herkese tavsiye ederim, hem rahatlatıyor. Dışarısı eksi 6, suyu içerisi galiba 50-60 derece bu duygu çok güzel bir şey” dedi.

“Eksi 6 derece ve kar içerisinde termal havuza giriliyor”

Açık havada termal havuzda yüzmenin daha güzel olduğunu buna klimaterapi olarak adlandırdıklarını belirten termal otel sahibi Mustafa Şen; “15 senede ilk defa bir kar yağdı, şuanda eksi 6 derece ve kar içerisinde termal havuza giriliyor. Açık havuz olduğu için içerisinde 1-2 saat durabilirsin, klimaterapi havuz diyoruz. Kapalı havuzlarda ise bu kadar duramazsınız ama şu soğukta, şu karın altında bu termal havuzların keyfi daha da güzel. Kar ve yağmur yağarken havuzun tadı daha da güzel olur. Suyun özelliği kükürtlü, sülfatlı ve mineralli olmasıdır. Suyun çıkışları da doğal çıkışlı bir kaynaktır. Kuyulardan çıkmıyor, sondajlı bir su değil, hiçbir kimyasal olmadan direk depolara depolardan da havuzlara geliyor. Tabi çıkışta yaz aylarında suyun sıcaklığı 90-95 derece, şuanda ise soğuğun etkisi ile 80-75 derece arasındadır. Havuza verdiğimiz suyun sıcaklığı ise 38-40 derece bir sudur. Bu suda rahatça yüzebiliyorsun, bu soğukta eksi 5 ile 6 derecenin altında soğuk havalarda bu havuzun tadı termal havuzda yüzmek daha da güzel oluyor” diye konuştu.

“Yoğun bir dış turizmi yok”

Turistlerin çok fazla olmadığını ancak Pamukkale bölgesinden sonrada gelen olduğunu anlatan Şen; “Turistlerin yoğunluğu bu yörede biraz, Pamukkale’nin oluşumu ve burada bir tarihi eser olmayınca turistler nadir gelirler. Bazen Almanya, İngiltere ve Janponya’dan gelenlerde oluyor. Yoğun bir dış turizmi yok” şeklinde konuştu.

“Dışarının soğukluğunu hiç hissetmiyoruz, eğleniyoruz”

Arkadaşlarıyla soğuk havayı fırsata çevirerek termal havuzda yüzen Yunus Emre Bulut; “Buraya gezmeye geldik, gayet sıcak bir su var. Yani dışarısı eksi 6 derece olmasına rağmen suyun içerisinde çok rahat 40 derecede sıcaklık var. Dışarının soğukluğunu hiç hissetmiyoruz, eğleniyoruz çok keyifli herkese tavsiye ederim. Kışın burada yüzmek enteresan bir duygu çünkü çok soğuk olmasına rağmen havuzun içerisi çok sıcak rahatlıkla yüzülüyor. Hiç üşümüyoruz bu sayede, gayet keyifli gerçekten” dedi.