Ekmek teknelerini korumaya çalışırken az daha ölüyorlardı

Denizli’de sanayi bölgesinde yer alan arazide çıkan anız yangını kısa sürede fabrikalara dayandı. Yangının ekmek teknelerine ulaşmaması için tüplerle yangına müdahale eden işçiler, göz gözü görmeyen dumanların arasında zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre; öğleden sonra saat 16.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Bazburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi bölgesinde yer alan arazilerde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, büyüyerek sanayi sitesinde faaliyet gösteren fabrikalara kadar dayandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Göz gözü görmeyen dumanlar, fabrikaların içerisine kadar girerek çalışmakta olan işçileri etkiledi. İşçilerin bir bölümü dumanların arasından kurtulmaya çalışırken, bazı işçiler ise yangının iş yerlerine ulaşmasını engellemek için yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangını kontrol altına alabilmek için zamana karşı savaş veren itfaiyeciler, diğer taraftan ise dumandan zehirlenen işçileri sakin noktalara kadar taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.