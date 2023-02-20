Ekmeğin arasına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 4 zehir tacirinde çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddesi çıktı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, ekmeğin arasına gizlenmiş esrar maddesine el koyuldu.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 1 gram metamfetamin, 201 gram esrar, 43 gram eroin, 2205 adet sentetik ecza hap, çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin bir kısımın ekmeğin arasına gizlenmiş olması ise hayretlik oluşturdu.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 4 tacir tutuklanarak cezaevine gönderildi.