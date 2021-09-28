banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

Ekici: “Meslek liseleri, geleceğe olan umudun en büyük kaynağıdır”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli’de bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim veren okul ve kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

DENİZLİ 28.09.2021, 17:41
Ekici: “Meslek liseleri, geleceğe olan umudun en büyük kaynağıdır”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli’de bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim veren okul ve kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Müdür Ekici, meslek lisesi okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Toplantının gündem maddesinde, okul ve kurumların hali hazırda sürdürmekte oldukları projeler ve gelecekteki süreçte başlatılacak ulusal ve uluslararası faaliyetler yer alırken; bu proje ve faaliyetlerden elde edilen kazanımlar ana unsuru oluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmada, “6 Eylül itibariyle okullarımızın açılmasının ardından gördük ki; öğrencilerimiz okullarına olan bağlılıklarından bir şey kaybetmemişler. Aidiyet duyguları, okullarına duydukları özlemle daha fazla pekişmiş durumda. Özellikle Meslek liselerimiz, ülkemizde ve şehrimizde salgına karşı gerçekleştirilen eylem planlarının tam merkezinde yer aldılar. Üretimden kopmadan, eğitim ağı içerisindeki aktif rolleri sayesinde, salgın dönemi içerisindeki en işlevsel kurumsal yapılardan olduklarını kanıtladılar. Maske, dezenfektan, siperlik ve çeşitli birçok temizlik ürününün üretimi meslek liselerimiz sayesinde gerçekleşti. Meslek liselerimizin misyonu her zaman farklı ve ayrıcalıklı olmuştur” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0