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EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli’de toplandı

Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Yerli ve milli enerjiye dikkati çeken EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üye belediyelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda danışmanlık, rehberlik ve öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı.

DENİZLİ 23.10.2021, 13:22
EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli’de toplandı

Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Yerli ve milli enerjiye dikkati çeken EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üye belediyelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda danışmanlık, rehberlik ve öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Başkanlığını 2 dönemdir Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yaptığı Enerji Kentleri Birliği (EKB) Ekim 2021 Meclis Toplantısı Denizli’de düzenlendi. Karahayıt Mahallesinde düzenlenen toplantının ev sahipliğini Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptı. EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan toplantının açılış konuşmasında iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür etti. Üye belediyelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanımı konusunda danışmanlık, rehberlik ve öncülük etmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, yerli, milli ve çevreci enerji kaynaklarının Türkiye’nin enerji politikalarına uygun bir şekilde kullanımının öneminden bahsetti. Türkiye’nin enerji yatırımlarıyla büyük bir kabuk değişimi yaşadığını anlatan Başkan Zolan, "Belediyelerimiz bu konularda öncü konumda ve bu durumdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz de EKB olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından belediyelerimize her zaman katkı sağlamaya, artı değer kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

EKB üye sayısı 150’ye ulaştı

Toplantıda EKB’ye üye olmak isteyen belediyelerin birliğe katılımları oylandı. Oybirliği ile kabul edilen gündem maddesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi, İzmir Buca Belediyesi, Hatay Defne Belediyesi, Bursa Osmangazi Belediyesi, Antalya Alanya Belediyesi, Bitlis Ahlat Belediyesi, Denizli Honaz, Sarayköy, Kale ve Baklan Belediyesi ile birlikte EKB üye belediye sayısı 150’ye yükseldi.

Teleferik ile 1500 metre rakıma çıktılar

Toplantının ardından üye belediyelerin başkanı ve meclis üyelerinin katıldığı bir gezi programı düzenlendi. Enerji Kızıldere 2 Jeotermal Enerji Santralini ziyaret eden katılımcılara buradaki yetkililer tarafından bilgi verildi. Misafirler daha sonra 1500 metre rakımda bulunan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na çıktı. Denizli’de sosyal yaşamın vazgeçilmez renklerinden biri olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın muhteşem manzarası ve eşsiz doğasına hayran kalan konuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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