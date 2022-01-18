Eğitime Yön Verenler-1 İhtiyaç Analizi Raporu kitaplaştırıldı

1 İhtiyaç Analizi Raporu” kitaplaştırıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi tarafından mahalli hizmetiçi eğitimlerin etkinliklerini ve verimliliklerini güçlendirmek adına Öğretmen Destek Merkezince projeler hazırlandı. Bu kapsamda yapılan Eğitime Yön Verenler-1 çalışması ile Denizli genelinde kamuda görev yapan öğretmen ve idarecilere ihtiyaç analizi yapıldı. Analiz çalışmasına 8.014 katılımcı öğretmen katılmıştır. Büyük ölçekli olarak gerçekleşen çalışmada çıkan sonuçların analizi “Eğitime Yön Verenler-1 İhtiyaç Analizi Raporu” adıyla kitaplaştırıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici analiz çalışmasını yapan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi ile bir araya gelerek analiz kitabını tanıttı.

Eğitime Yön Verenler-1 İhtiyaç Analizi Raporu’nun Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait resmi internet sitesinin ÖYGM bölümünden yayınlanacağını belirten Müdür Ekici “Çalışmamız sonucunda ‘Öğretmen Atölyelerini’ hayata geçirdik. Bu atölyelerde 2022 Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında alanlarında uzmanlar ve akademisyenler liderliğinde uygulamalı eğitimler verilecektir. Her ay yirmişer kişilik atölyeler kurulacak ve şubat ayında atölyeler için kayıtlar alınacaktır. Eğitime Yön Verenler serisi çok sayıda adımdan oluşan uzun soluklu ve ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilip genişletilebilen bir tasarımdır. Her çalışma bir sonraki adıma ışık tutup yön vermektedir. Eğitime Yön Verenler-1 çalışmasından çıkan bir diğer sonuç da Eğitime Yön Verenler-2 adımının konusu olmuştur. Bir sonraki adım ‘Okul Kültürü’ çalışmasıdır ve şubat ayında başlayacak” dedi.