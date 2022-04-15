Eğitimde oyun ve oyunlaştırma semineri gerçekleştirildi

Denizli genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatilinde eğitimde oyun ve oyunlaştırma semineri yapıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatil öğretmen etkinlikleri çerçevesinde Oyunların Gücü Adına ile Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma eğitimleri Denizli 80.Yıl Öğretmenevinde yapıldı. Denizli genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen seminer açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici katıldı. Seminer açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Oyun ve Çocuk ayrılmaz bir bütündür. Aslında çocuk kelimesinin altını çizmek lazım ve oyunu sadece çocukla da ilişkilendirmemek gerekiyor. Oyun eğitimin tam kalbindedir. Bunu enstrüman olarak nasıl sunuyoruz bizim bunu sunuş şeklimizi ve öğrencimiz ile kurduğumuz iletişim önemlidir. Oyun eğitim içerisinde olmazsa olmazdır. Oyunda gerçek dünya ile çocuğun iç dünyası arasında bir bağ kurulması gerekiyor. Oyunlar günümüzde ne kadar dijitalleşse de çağın gereklerine uygun olarak hayatımızdan hiç çıkmadı. Her alanda var oldu. Öğretmenler olarak bize düşen görev oyunu doğru kullanmaktır. Bu eğitim etkinliğinde bizlere destek sağlayan Ercan Altuğ Yılmaz’a ve Zeynep Aydın’a verdikleri değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ayrıca eğitime katılan meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Programın devamında seminer eğitimcileri Ercan Altuğ Yılmaz’a ve Zeynep Aydın’a Denizli eğitimine katkıları için adlarına dikilen ağaç sertifikaları takdim edildi.