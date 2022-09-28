Eğitim yardımı başvurularında son gün 30 Eylül

Pamukkale Belediyesinin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaokul ve lise olmak üzere 2 bin 500 öğrenciye vereceği eğitim yardımı başvuruları 30 Eylül 2022 Cuma günü sona eriyor.

Pamukkale Belediyesinin eğitim alanında ki destekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Pamukkale ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine 8 ay boyunca yapılacak olan eğitim yardımı başvuruları 30 Eylül 2022 Cuma günü sona eriyor. Eğitim yardım başvuruları www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılırken, Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden alınan ön başvuru maddelerinin dikkatlice okunarak, belirtilen şartların uygunluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ön başvurusu kabul edilenlerin 30 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar evraklarını teslim etmesinin de önemli olduğu ifade edildi.

Toplam 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı

Pamukkale ilçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi, devlet okullarında okuyan başarılı öğrencilere 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımı başvuru tarihleri 25 Ağustos-30 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. Toplamda 2 bin 500 ortaokul ve lise öğrencisine aylık 250 TL eğitim yardımı başvuruları www.pamukkale.bel.tr üzerinden yapılabiliyor.