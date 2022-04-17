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Ege’nin vizyon projesi Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar yarıyı geçti

Türkiye’nin Ulaşım ve Lojistik Master Planında yer alan ve Ege’nin önemli projelerinden birisi olan 163 kilometrelik Denizli-Aydın Otoyolu inşası tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti heyetiyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, otoban inşasının yarıyı aşmış durumda olduğunu müjdeledi.

DENİZLİ 17.04.2022, 12:31
Ege’nin vizyon projesi Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar yarıyı geçti

Türkiye’nin Ulaşım ve Lojistik Master Planında yer alan ve Ege’nin önemli projelerinden birisi olan 163 kilometrelik Denizli-Aydın Otoyolu inşası tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti heyetiyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, otoban inşasının yarıyı aşmış durumda olduğunu müjdeledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın’da ve 66 kilometresi ise Denizli’de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar hızla devam ediyor. 16 Kasım 2020 tarihinde temeli atılan projeyle Türkiye’nin önemli tarım, turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin, mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı’na ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi’ne ve aynı şekilde Akdeniz’e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanması hedefleniyor. Ege Bölgesi’nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir’den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya’ya uzanacak olan otoyolun, Ege ve Akdeniz’in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, milletvekilleri Şahin Tin ve Nil Ö kike İl Başkanı Yücel Güngör’den oluşan AK Parti heyeti, Aydın - Denizli Otoyol şantiyesine giderek Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli’den projede bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra proje sahasında incelemelerde bulunan AK Parti heyeti, otoyolun asfaltla kaplandığı Babadağ bölgesinde çalışmaları yerinde gözlemledi.

“44 kilometrelik ana güzergaha girdik”

Bölgenin önemli projelerinden birisi olan Aydın - Denizli Otoyol projesinin ana gövdesinde 10 kilometrelik eksik kaldığını belirten Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, “Aydın-Denizli Otoyolunun tamamlanmasının ardından, 2035 yılı hedefleri içerisinde yer alan Denizli-Burdur-Antalya Otoyolunun tamamlanması ile birlikte kesintisiz bir şekilde Akdeniz’e otoyol bağlantısı sağlanacaktır. Otobanımızın 54 kilometrelik ana gövdesi, 12 kilometrelik ise bağlantı yolları var. Bu 54 kilometrelik kesiminde, 44 kilometrelik ana güzergahına girdik. 10 kilometrelik bir eksiğiniz kaldı. Aydın-Denizli sınırına 2 kilometre, Kumkısık bölgesine 2 kilometre ve Karakoca bölgesinde zemin ıslah yaptığımız 6 kilometrelik kesim var” dedi.

Projenin detayları hakkında bilgiler veren Gönenli, “3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak planlanan projenin ana gövdesi üzerinde toplam 9 nokta ve 21 adet kavşaktan bağlantı sağlanmakta olup, kavşaklar ve bağlantı yolları; tarım arazileri, yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinin güncel ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilmektedir. Projede bugüne kadar 28,7 milyon metreküp kazı, 24.6 milyon metreküp dolgu yapılmıştır. Toplam 455 menfezin 229’u tamamlanış, 68’inde çalışmalar devam etmektedir. Otoyoldaki toplam 80 altgeçitten 30’unun yapımı tamamlanmış, 21’inin imalatına devam edilmektedir. Toplam 100 köprüden 2 tanesinin betonarme imalatı tamamlanmış, 10 tanesinin yapım çalışmaları devam etmekte ve toplam 13 viyadüğün 8’inde de çalışmalara devam edilmektedir. Proje bünyesinde yapılacak 100 adet köprünün, 22’si dere köprüsü, 15’i altgeçit köprüsü, 32’si üstgeçit köprüsü, 22’si kavşak köprüsü, 9’u kanal köprüsü olup, toplam köprü boyu 3 bin 816,75 metredir. Yapılacak 13 viyadüğün toplam uzunluğu da 4 bin 95 metredir. 140 km’lik otoyolun yüzde 82’si olan 116 kilometresine girilmiş, bu oran otoyolun Denizli kesiminde yüzde 89 seviyesine ulaşmıştır. Projenin tahmini kamulaştırma maliyeti 1,1 milyar TL öngörülmekte olup, toplam 4 bin 998 adet parsel bulunmaktadır. Bu güne kadar 530 milyon 50 bin TL ödenerek 2 bin 857 parselde toplam 12 milyon 600 bin 929 metrekare alanda kamulaştırma işlemi yapılmıştır” diye konuştu.

“Otoban inşasının yarıyı aşmış olduğunu gördük”

2022 yılının sonunda otobanın hizmete alınma aşamasını geçmiş olacağını belirten AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan da “Denizli’miz Türkiye’nin en çok ihracat yapan kentlerinden biri olarak ortaya çıkardığı katma değerden hamdolsun payını alıyor. 3 temmuz 2020 yılında ihalesi gerçekleştirilen ve 16 Kasım 2020 yılında temelini attığımız Aydın-Denizli otobanının yani 163 kilometrelik otoban inşaatının bugün hamdolsun gerçekleşme oranı itibarıyla yarıyı aşmış olduğunu yerinde bizzat görerek inceledik. Bugüne kadar 4 milyon metreküp yarma ve 38 milyon metreküp dolgu ile birlikte inşallah bu viyadükler bağlantı yolları ile beraber 2022 yılının sonunda artık otobanın yavaş yavaş hizmete alınması aşamasına geçmiş olacağız” dedi.

“Yol medeniyettir”

Yolla beraber her yere en üst seviyede gidilebileceğini söyleyen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise “Çok hızlı bir çalışma var, inşallah 2022 yılı sonuna bazı bölümleri yetişecek, mühendis arkadaşlarımız 2023 yılında aynı şekilde Haziran ayında yetiştiğini söylüyor. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın her zaman koymuş olduğu bir hedef var. O da şudur evet yol medeniyettir. Başkanımda bahsetti yol aynı zamanda ticarettir, ihracattır, aynı zamanda eğitimdir. Yani yolla beraber her yere en üst seviye doğru gidilir” ifadelerini kullandı.

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