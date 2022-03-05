Egekent Hastanesi sağlık personelinden anaokulu öğrencilerine ambulans eğitimi

Denizli Özel Egekent Hastanesi sağlık personeli tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayme Hatun Anaokulu öğrencilerine, acil sağlık ambulansı tanıtılarak eğitimi verildi.

Denizli’de bulunan Hayme Hatun Anaokulu, bilinçli nesiller yetiştirmek adına yaptığı çalışmalardan birisine, Özel Egekent Hastanesi ile ortaklaşa imza attı. Hastanenin tam donanımlı ambulansı ile birlikte okula giden Sağlık Hizmetleri Müdürü Hülya Koçer, Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Hatice Demirtaş ve Ambulans Şoförü Ali Rıza Civan tarafından anaokulu öğrencilerine, acil bir durumda yapmaları gerekenler ve nasıl ambulans çağıracakları anlatıldı. Çocuklar ile tek tek ilgilenen personeller, ambulansın içinde bulunan ekipmanları tanıttı ve bu malzemelerin hangi durumlarda kullanılması gerektiği hakkında bilgilendirdi.

Çocukların eğlenerek ilk yardımı öğrendiklerini ifade eden Egekent Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Hülya Koçer, “Miniklerimizin doktorlardan ve ambulanstan korkmamalarını sağlamak amacıyla anaokulu yönetimi ile ortaklaşa yaptığımız organizasyon kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğlenceli eğitimi başarı ile tamamladık” şeklinde konuştu.