Egekent Hastanesi öğrencilere Kızılay’ı anlattı

Denizli Özel Egekent Hastanesi, Kızılay Haftası etkinliği dolayısıyla Hayme Hatun Anaokulu öğrencilerine Kızılay hakkında bilgi vererek, acil sağlık hizmetlerinin en önemli parçası olan ambulansı tanıttı.

Özel Egekent Hastanesi hemşirelerinden Nurcan Ürük ve Ayper Aykur, Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hayme Hatun Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Hafta dolayısıyla Hayme Hatun Anaokulu ile Özel Egekent Hastanesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Kızılay ve acil sağlık hizmetleri konusunda bilgi alan okul öğrencileri, eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik çerçevesinde ambulans yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, ekipmanlar hakkında bilgi sahibi oldu. Kendilerine uygun boyunlukları deneyen öğrenciler, stetoskop ile birbirlerini muayene etti. Monitörde kalp atışını izleyen ve sirenin nasıl çaldığını duyan Hayme Hatun Anaokulu öğrencileri, şaşkınlık ve heyecanlarını gizleyemedi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi hemşirelerinden Nurcan Ürük, öğrencilere Kızılay Haftası ve Kızılay’ın önemi hakkında bilgi verdi. Kızılay’ın Türkiye’nin önemli bir yardım kuruluşu olduğundan öğrencilere bahseden Hemşire Ürük, öğrencilere Kızılay’ın toplumsal yardımlaşmayı desteklediğini ve doğal afet anlarında, muhtaç kişilere barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırdığını eğlenceli bir şekilde anlattı.

Hasta taşınmasıyla ilgili bilgiler de verilen öğrenciler, merak ettikleri soruları Egekent Hastanesi hemşirelerine sorarak, meraklarını giderdi.