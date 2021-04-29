Egekent Hastanesi Başhekimi Peker; “Tam kapanmada tam kapasite hizmetinizdeyiz”

Denizli Özel Egekent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Peker, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tam kapanma döneminde tam kapasite ile tüm önlemleri alarak hizmet vermeye devam edileceğini belirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tüm ülkede tam kapanma uygulanacak. Denizli’nin köklü hastanelerinden olan Özel Egekent Hastanesi de tam kapanmada tam kapasite ile sağlık hizmetini sürdürecek. Özel Egekent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Peker konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Tam kapanma döneminde biz sağlık çalışanları aldığımız önlemler eşliğinde tüm poliklinik ve çalışanlarımızla 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz. Sağlık ihmale gelmez. Önemli olan maske, sosyal mesafe, hijyen koşullarına uygun hareket etmektir. Bu dönemde özellikle kalp, mide, bağırsak problemleri gibi ciddi rahatsızlıklar ve kronik hastalıklarla ilgili sorunları olanlar gerekli tedavi ve kontrollerini aksatmamalıdır. Hastalarımız randevusuna gelirken kimlik ve hastanemiz tarafından gönderilen mesajla birlikte gelebilir. Sizler sağlığınız için endişelenmeyin, Egekent Hastanesi olarak biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.