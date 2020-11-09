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Ege’de zeytin hasadı başladı, omuz ağrıları arttı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (FTR) - ALGOLOJİ UZMANI PROF. DR. ÖMER FARUK ŞENDUR, EGE BÖLGESİ’NDE ZEYTİN HASADININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE OMUZ AĞRISI ŞİKAYETLERİNİN ARTTIĞINI BELİRTEREK; “HASTALARDA YAPILAN İNCELEMELERDE OMUZ EKLEMİNDE BOZUKLUKLAR İLE KAPSÜL VE BAĞLARDA İNCİNMELER HATTA YIRTIKLAR GÖZLENİYOR” DEDİ.

DENİZLİ 09.11.2020, 13:51
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Ege’de zeytin hasadı başladı, omuz ağrıları arttı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR)-Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, Ege Bölgesi’nde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte omuz ağrısı şikayetlerinin arttığını belirterek; “Hastalarda yapılan incelemelerde omuz ekleminde bozukluklar ile kapsül ve bağlarda incinmeler hatta yırtıklar gözleniyor” dedi.

Ege Bölgesi’nde mevsimsel olarak artış gösteren hastalıklardan birisinin de omuz ağrıları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “Her yıl Ekim ve Kasım aylarında bölgede omuz ağrısı sayısında hatırı sayılır bir artış gözlenmektedir. Özellikle baş üstü kol aktivitesi gerektiren tarzda özel uzun bir sopa ile yapılan ve bölgede ‘zeytin çırpma’ olarak adlandırılan hareket esnasında omuz çevresindeki kapsül ve bağlarda zedelenme meydana gelmekte ve bu işlemden sonra ise kişide omuz ağrısı ve kısıtlılığı görülmektedir. Bu işlem esnasında hissedilmeyen ağrı zaman içinde omuzda katılık ve şiddetli omuz ağrısı olarak kendini göstermektedir. Ekim Kasım aylarında polikliniklerimize başvuran hastalarda yapılan incelemelerde omuz ekleminde bozukluklar ile kapsül ve bağlarda incinmeler hata yırtıklar gözlenmektedir” diye konuştu.

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