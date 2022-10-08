Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na 2023’te PAÜ ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda geçtiğimiz yıl İzmir’de düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EgeKaf), 2023 yılında Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EgeKaf), 2023 yılında Pamukkale Üniversitesi ile Denizli’de gerçekleştirilecek.Konu ile ilgili açıklama yaparak müjdeyi veren Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan toplantı ile bildirilen EgeKaf 23’e ev sahipliği yapma görevimiz, üniversitemiz, şehrimiz ve Ege Bölgesi için hayırlı uğurlu olsun. Böylesi prestijli bir etkinliğe ev sahipliği fırsatını üniversitemize sunan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. EgeKaf 23’e ev sahipliği yapma hedefimizde bizleri destekleyen Denizli Valimiz Ali Fuat Atik başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sanayi Odası Başkanı, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca EgeKaf 22’de üniversitemizi yalnız bırakmayan, EgeKaf 23 için bizden desteklerini esirgemeyen Denizli iş dünyasına, akademik ve idari personelimize motivasyonları ile bizleri güçlendiren öğrencilerimize şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde EgeKaf 23’ün tüm paydaş üniversiteleri, Denizli yerel yönetimleri ve iş dünyası ile iş birliği içinde Denizli’miz için muhteşem bir etkinliğe imza atacağımızdan eminim. EgeKaf 23’ün üniversitemize, Denizli’mize ve Ege Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

EgeKaf 23’de birçok etkinlik yapılacak

23-24 Şubat 2023 tarihinde düzenlenmesi planlanan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EgeKaf 23) Ege Bölgesi’nin üniversite gençliğini iş dünyası ile bir araya getirecek. Fuarda mülakat atölyeleri, seminerler, paneller, sosyal etkinlikler, söyleşiler, öğrenci odaklı pek çok eğitim, workshop çalışmaları, sempozyumlar hazırlanması planlandığı açıklandı.