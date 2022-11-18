Ecogreen Merkezefendi’nin genç kızları ligde doludizgin ilerliyor

Denizli’yi Basketbol Gençler Ligi’nde temsil eden Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Kız Takımı, ligin en genç kadrolarından birisine sahip olmasına rağmen 5’te 3 yaparak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrallerine sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji’nin ana sponsoru olduğu Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Kız Takımı, ligde geride kalan 5 haftada 3 maçını kazanarak iyi bir çıkış yakaladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı 104 – 52 kaybeden Ecogreen Merkezefendi Basket, 2. haftada konuk olduğu E. Konut’a da 95 – 50 mağlup oldu. 3. Haftada sahasında ağırladığı Bursa Uludağ Basketi 94 – 39 mağlup ederek çıkış yakalayan Ecogreen Merkezefendi Basket, 4. Haftada deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketi 60 - 59 ve 5. Haftada ise sahasında Karşıyaka Çarşı Kolejini 86 – 73 mağlup etti. Ligin en genç ekiplerinden birisi olmasına rağmen 3’te 3 yaparak galibiyet serisi yakalayan Merkezefendili kızlar, 6. Hafta deplasmanda konuk olacakları TED Ankara Kolejliler maçı hazırlıklarını da mutlak galibiyet polarasıyla sürdürüyor.

Yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade eden Takım Menajeri Alpay Volkan, “14-16 yaş grubundan oyuncuların yer aldığı genç bir takıma sahibiz. Rakiplerimiz yaş ortalaması 18 – 19 olması ve Süper Lig’de takımlarının bulunmasına rağmen çok iyi bir ivme yakaladık. Süper Lig’de takımımız olmamasına rağmen, geçtiğimiz yıl gösterdiğimiz başarıdan dolayı Federasyon tarafından özel davetle katıldığımız ligde çok iyi sonuçlar elde ettik. Hedefimiz sezon sonunda ilk 4 arasına girerek hem ligde hem de önümüzdeki günlerde başlayacak olan Türkiye Şampiyonasında başarılı olmak. Geçen yıl şampiyonda 7’nci olmuştuk. Bu yıl daha iyi bir noktaya ulaşmayı arzuluyoruz. Bu başarının yakalanmasında büyük pay sahibi olan başta ana sponsorumuz Ecogreen Enerji olmak üzere Merkezefendi Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.