Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımından büyük başarı

Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Kız Takımı, Ankara’da yapılan ön eleme maçlarında 2’de 2 yaparak Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye’nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrallerine sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji’nin ana sponsoru olduğu Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Kız Takımı büyük bir başarıya imza attı. Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Kız Takımının 13-16 yaş grubundaki genç kızları, geçtiğimiz yıl yerel liglerde Denizli 1.’si olduktan sonra Türkiye Şampiyonasını da 7.’likle bitirdi. Bu başarıyla da yetinmeyen Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Kız Takımı, Ankara’da yapılan ön eleme maçlarında 2’de 2 yaparak Basketbol Gençler Ligi’ne girmeye hak kazandı.

Örnek bir başarıya imza atan genç basketçi kızları kutlayan Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Bu kızlar, geçen yıl bir araya geldiler ve çok başarılı bir takım oldular. Harika enerjileri var. Ecogreen Enerji olarak ‘enerji varsa biz de varız’ dedik ve bu takıma sponsor olduk. Onlar şimdi Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Kız Takımı. İlk büyük başarılarını Ankara’da yapılan ön eleme maçlarında 2’de 2 yaparak Basketbol Gençler Ligi’ne girerek elde ettiler. Bundan böyle rakipleri arasında Galatasaray var, Fenerbahçe var, Efes var. Sizinle gurur duyuyoruz. Yolunuz açık, tüm hayalleriniz gerçek olsun” dedi.