Ecocotton’un 1500 dolarlık nevresim takımı HOMETEX’de büyük ilgi gördü

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda Denizli’nin organik ev tekstili sektöründe öncü firması Ecocotton tarafından ipek kumaştan yapılan 1500 dolarlık nevresim takımı büyük ilgi gördü.

Dünyanın en önemli ve prestijli fuarlarından biri olarak kabul edilen, ev tekstilinde moda ve trendleri belirleyen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Türk ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan fuarda bu yıl “sürdürülebilirlik” teması ön planda oldu. Yüzde yüz olarak Denizli’de üretilen ipek nevresim takımı fuarda büyük ilgi görürken, satış fiyatı bin 500 dolar olarak belirlendi.

“Ürünlerimiz tamamen organik”

11 yıldır Ecocotton’da tasarımcılık yapan Dilek Ünlü, “Organik ev tekstili olarak ilk markayız dünyada. Ürünlerimiz tamamen organik. Sürdürülebilirlik daha sonradan trend olmaya başladı. Fakat zaten biz bunu ürünlerimizde kullanıyorduk. Kenevir, keten, yüzde yüz pamuk kullanıyoruz. Yani su tüketimini azaltacak olan elyafları kullanmayı tercih ediyoruz. Bir de bizim atıklarımız oluyor. Kaliteli ürünler kullandığımız için de bu atıkları değerlendirmek istiyoruz. Bütün atık kumaşları farklı materyallerde aksesuar olarak kullanıyorum” şeklinde konuştu.

“İhracatımızda 5 milyar dolara yaklaşıyoruz, bunun yarısı tekstil”

Ecocotton Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uzunoğlu ise “Biz daha doğalız, sürdürülebiliriz, çok farklı elyaflardan ürün yapıyoruz ki sağlıklı olsun. Ecocotton, 11 yıllık bir marka. Bu markanın en güzel yanı yaşanılabilir ve sürdürülebilir olması. Denizli, bu sektörün dinamosu, vazgeçilmez şehridir. Çünkü Denizli, şu anda yaklaşık 180 ülkeye ihracat yapar konuma geldi. İhracatımızda 5 milyar dolara yaklaşıyoruz ve bunun yarısı tekstil. Bu çok büyük bir rakam. Katılımcılar ve ziyaretçiler çok mutlu” dedi.