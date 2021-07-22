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Duyarsız piknikçilerin çöplerini orman ekipleri topladı

Denizli’de kurban bayramı tatilini fırsata çeviren piknikçiler ormanlık alanlara akın etti. Kimi duyarsız vatandaşların ormanlık alanlara bıraktığı çöplerini Orman ekipleri temizledi.

DENİZLİ 22.07.2021, 15:08
Duyarsız piknikçilerin çöplerini orman ekipleri topladı
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Denizli’de kurban bayramı tatilini fırsata çeviren piknikçiler ormanlık alanlara akın etti. Kimi duyarsız vatandaşların ormanlık alanlara bıraktığı çöplerini Orman ekipleri temizledi.

Denizli’de Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlardan sahil kentlerine gidemeyenler ormanlık alanlara giderek piknik yaptı. Piknik için ormanlık alanlara akın eden vatandaşların kimi çöplerini beraberinde götürürken kiminin duyarsız halleri pes dedirtti. Temiz alanlara giderek piknik yapan duyarsız vatandaşlar çöplerini ise ormanlık alana bırakması pes dedirtti. Orman yangınları ile mücadele etmek için bölgede devriye atan Orman ekipleri ise duyarsız kalmayarak çöpleri temizledi. Ekiplerin bu davranışı takdir topladı.
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