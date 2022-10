Duyarlı gençler doğaya bilinçsizce atılan çöpleri temizledi

Denizli’de Ülkü Ocakları üyesi duyarlı gençler, “Doğayı Koru Sağlıklı Yaşa” sloganıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı’nın sosyal ve kültürel etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Ülkü Ocakları Mahalle Teşkilatlar Birimi, “Doğayı Koru Sağlıklı Yaşa” sloganıyla Çamlık piknik alanında bulunan çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı.

"Dünya verilerini incelediğimizde her yıl 300 milyon ton plastik üretildiğini görmekteyiz"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Özgür Solak, “Fabrikalar ile hava kirliliği, kentsel atıklar ile su ve toprak kirliliği, insanoğlunun doğayı katletmesi ile de çevre kirliliği ortaya çıkıyor. İnsanoğlunun doğaya verdiği en önemli zararların başında doğaya atmış oldukları plastik atıklardır. Dünya verilerini incelediğimizde her yıl 300 milyon ton plastik üretildiğini görmekteyiz. Bu üretim esnasında 200 - 400 milyon varil petrol kullanıldığı ortaya konulmuştur. Üretilen plastiklerinde neredeyse yarısı tek kullanımlık olduğu için tekrar çöp kutularına veya doğaya atılmaktadır. Plastikler, petrol bazlı polietilen maddesinden üretilir. Polietilen, insanlar, bitkiler ve hayvanlar için oldukça tehlikelidir. Her yıl 5 trilyonun üzerinde plastik poşet üretildiği düşünüyor ve her yıl bir milyar kuş ve memeli hayvan bu plastik atıkları tükettiklerinden ölüyor. Doğa katliamının en önemli parçası plastikler, yalnız doğa ve denizlere değil canlı yaşam için oldukça büyük bir tehlike olduğunu, neredeyse tüm canlı türlerinin bu tehlikeden etkilendiğini görebilmekteyiz” dedi.

“Çamlık piknik alanında çöp topladılar”

Ülkü Ocakları olarak plastik ve poşet atıklarını toplayarak önemli bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden Solak, “Çevre kirliliği ile mücadele çerçevesinde doğal alanlarda geri dönüşümü mümkün olmayan plastik ve poşet atıkları toparlayarak önemli bir etkinliğe imza attığımızı düşünüyorum. ’Doğayı Koru, Sağlıklı Yaşa’ diyoruz. Denizli Ülkü Ocakları Ülkü Ocakları Mahalle Teşkilatlar Birimimiz Çamlık piknik alanı bölgesinde doğaya atılan çöpleri toplayarak farkındalık çalışmasına imza attılar. Programı organize eden ülküdaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.