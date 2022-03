Dur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre kaputun üstünde sürükledi

Denizli’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü filmleri aratmayan anlara neden oldu. Çarptığı kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde götüren ve vatandaşlar tarafından linç edilen sürücünün daha önce iki kere ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. O anlar ise an be an kameraya yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için büyük mücadele veren Gönül’ü gören vatandaşlar otomobilin peşine düştü. Metrelerce ilerledikten sonra vatandaşların durduğu otomobil çember altına alındı. Vatandaşların güçlükle araçtan çıkardığı Mahir K.’yi linç etmek isterken, diğer polis memurları araya girerek sürücüyü ekip otosuna bindirdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü, sürücü ise ekipler tarafında üzeri arandıktan sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücü Mahir K.’nın ise daha önceden 2 kere ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Gönül ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

"Kalabalık olmasaydı polisi baya götürecekti"

Vatandaşlar müdahale etmeseydi sürücünün devam edeceğini belirten görgü tanığı Hüseyin Mutluluk, "İlerde polis arkadaşlar çevirme yapıyordu, araca dur ihtarı çekti. Araçta durmayınca oradan buraya kadar sürükledi. Bizde vatandaşlar olarak koştuk ve aracı durdurduk. Zaten baya bir kalabalıktı, kalabalık olmasaydı polisi baya götürecekti" dedi.

O anlar kamerada

Öte yandan filmleri aratmayan anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaput üzerinde seyir eden polis memuru ve vatandaşların otomobili durdurarak yardıma koşma anı yer alıyor.